Москва7 окт Вести.Количество зрителей на чемпионате по робототехнике "Битва роботов" растет с каждым годом, у россиян огромный интерес к этому мероприятию. Об этом ИС "Вести" рассказал заместитель председателя правительства Дмитрий Григоренко.

Он добавил, что с каждым годом число команд, подавших заявки на этот чемпионат растет на 20%.

Что касается непосредственно самого чемпионата, мы видим по зрителям, что с каждым годом все больше и больше и спрос огромный на это мероприятие, людям интересно, людям нравится, у нас очень много молодежи приходит, и уже есть там свои, так скажем, клиенты и свои зрители. Чемпионат давно стал молодежным, мы его проводим четвертый год. У нас в этом году 144 команды заявлено. С каждым годом примерно на 20% заявок все больше и больше. Восемь стран, с этих восьми стран у нас участвуют, и это здорово. Это разные культуры, разные технологии заявил Григоренко

Вице-премьер добавил, что сама идея "Битвы роботов" довольно простая, что позволяет заинтересовать большое количество людей.

Но что касается самой идеи битвы роботов, то мы понимаем, что идея очень простая через простую элегантную форму робота заинтересовать человека, заинтересовать молодежь, заинтересовать ребенка разобраться, как это работает подчеркнул Григоренко

Ранее он рассказал о привлечении молодежи в робототехнику. Григоренко пояснил, что программы в этой сфере ориентируются на школьников и студентов.