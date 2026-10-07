Григоренко рассказал, что заявку на "Битву роботов" можно подать в три клика Григоренко: заявку на "Битву роботов" можно подать в три клика

Москва7 окт Вести.Заявку на участие в соревнованиях "Битва роботов" можно подать буквально в три клика через "Госуслуги". Об этом ИС "Вести" рассказал заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Григоренко.

У нас форма подачи заявки на участие в чемпионате очень простая, это портал "Госуслуги". Там буквально в три клика можно подать заявку. Все заявки поданы именно в таком формате. Мы, честно говоря, не гонимся за каким-то количеством, у нас нет внутренних там целей сделать это все масштабнее или больше подчеркнул Григоренко

Он добавил, что "Битва роботов" – это увлекательные соревнования, в которых хочется участвовать снова и снова.

Если поспрашивать у участников, практически нет участников, которые участвовали бы один раз. То есть кто-то хоть раз если поучаствовал в битве роботов, все, это наш клиент. Он постоянно с каждым годом пытается что-то улучшить, что-то видоизменить, сделать технику лучше. А это значит, что он разбирается, он изучает, он ищет новое, не только технологии, но и знания и пытается каждый год их реализовать и показать, насколько он там в чем-то разобрался и результат самое главное – вот он здесь вышел на площадку, победил отметил вице-премьер

Ранее Григоренко рассказал о росте интереса к "Битве роботов". Он поделился, что число участников растет на 20% каждый год.