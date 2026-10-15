Москва15 окт Вести.В аппарате правительства России внедрили 40 сервисов с использованием искусственного интеллекта для ускорения принятия решений и повышения производительности труда. Об этом в интервью журналисту ИС "Вести" Марине Громовой заявил заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Григоренко.

По его словам, ИИ эффективен для анализа данных и поиска информации из разных источников в работе правительства.

Я обращаюсь к искусственному интеллекту, спорить не буду. Все, что касается аналитики, поиска информации, больших данных из разных источников, ничего более эффективного и удобного, чем искусственный интеллект, на сегодняшний день нет. При этом мы на работе используем искусственный интеллект. Мы в аппарате правительства внедрили 40 сервисов с использованием искусственного интеллекта. Они у нас работают. Более того, я даже у себя в кабинете настоял, чтобы повесили микрофон, который обрабатывает совещание, выдает проекты протоколов, и люди видят результаты. Мы видим, что если все рутинные операции обрабатывать с использованием искусственного интеллекта, то эффективность [и] скорость принятия решений возрастает в разы, а производительность растет двузначными цифрами отметил Григоренко

Ранее вице-премьер объяснил уникальность российского подхода к разработке ИИ. Григоренко напомнил, что для поддержки отрасли искусственного интеллекта в РФ принят рамочный закон, а также ведется работа над национальным планом по внедрению нейросетей.