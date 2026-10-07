Москва7 окт Вести.Ориентация робототехники на школьников и студентов поможет привлечь в отрасль молодых людей. Об этом ИС "Вести" рассказал заместитель председателя правительства, руководитель аппарата правительства РФ Дмитрий Григоренко на полях чемпионата по робототехнике "Битва роботов".

Он добавил, что школьники и студенты получают возможность применить свои знания на практике, а также посоревноваться с другими.

У нас основная идея заключается в том, чтобы это было действительно качественно и интересно, с одной стороны, с другой стороны, мы акцент делаем на молодежь, на ребятах-школьниках, на ребятах-студентах, потому что они это же изучают в вузах и в школах. И тут же у них появляется возможность это реализовать на практике. Это ужасно интересно. Это просто интересно не только посмотреть. Даже не столько посмотреть, сколько сделать самому и тут же попробовать, насколько твоя идея или то, что ты сделал. Зная и обладая какими-то знаниями, насколько оно лучше или, извините, круче, чем у конкурентов объяснил Григоренко

Ранее о перспективах внедрения робототехники рассказали в "Росатом Недра". Генеральный директор компании Владимир Верховцев заявил, что компания рассчитывает частично заменить шахтеров роботами.