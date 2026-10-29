Голикова: 28% от общего числа инвалидов в РФ работают в 520 тыс. организациях

Голикова: около 1,3 млн инвалидов в РФ работают в 520 тыс. организациях Голикова: 28% от общего числа инвалидов в РФ работают в 520 тыс. организациях

Москва29 окт Вести.Около 1,3 млн инвалидов, или 28% от общего числа инвалидов трудоспособного возраста в РФ работают в 520 тыс. организациях, а более 125 тыс. являются индивидуальными предпринимателями. Об этом заявила вице-премьер России Татьяна Голикова.

По ее словам, максимальный уровень занятости инвалидов отмечается в Санкт-Петербурге - 36,7% и Ямало-Ненецком автономном округе - почти 36%.

В настоящее время около 1,3 млн инвалидов, или 28% от общего числа инвалидов трудоспособного возраста, работают в 520 тыс. организациях сказала Татьяна Голикова

Наибольшее количество людей с инвалидностью работают в обрабатывающем производстве - 13,4%, в здравоохранении и социальном обеспечении - 12,4%, образовании - 12,03%. Также среди рабочих отраслей Голикова выделила торговлю, ремонт автотранспортных средств, строительство, транспортировка и хранение.

11 октября Голикова заявила, что расходы на социальную поддержку и медицинское обслуживание инвалидов заложены в бюджете на 2027 год и будут исполнены государством.