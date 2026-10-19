В первом полугодии 2026 года из теневой занятости вывели более 610 тысяч граждан

Роструд: более 610 тысяч работников вышли из теневой занятости в России В первом полугодии 2026 года из теневой занятости вывели более 610 тысяч граждан

Москва19 окт Вести.Более 610 тысяч работников вышли из теневого сектора занятости в России за первое полугодие 2026 года благодаря комплексным мерам Роструда. Об этом сообщил РИА Новости глава ведомства Михаил Иванков.

В результате принимаемых мер в 2025 году было легализовано порядка 980 тысяч работников, а за первое полугодие 2026 года – более 610 тысяч​​​. Больше половины из них заключили трудовые договоры отметил глава ведомства

По его словам, региональные межведомственные комиссии вносят вклад в борьбу с теневой занятостью. Они помогают системно выявлять такие нарушения и запускать цепочку проверок, которые в итоге повышает прозрачность рынка труда.

По мнению Иванкова, особое значение в борьбе с неформальной занятостью имеет информационная кампания. Граждане должны четко понимать, что работа без договора или "серой" зарплатой сопряжена с серьезными рисками как для работника, так и для работодателя.