В Росстате рассказали об уровне безработицы в регионах РФ Свыше 50 регионов РФ имеют показатель безработицы ниже 2%

Москва19 сен Вести.Уровень безработицы ниже 2% зафиксирован более чем в 50 субъектах Российской Федерации, сообщил ТАСС со ссылкой на материалы Росстата.

Так, в мае-июне 2026 года уровень безработицы 2% и ниже отмечался в 53 регионах.

Ранее президент РФ Владимир Путин в ходе совещания по экономическим вопросам заявил, что безработица в стране находится около исторических минимумов и составляет 2,3%. Глава государства отметил, что стабильная ситуация на рынке труда повлияла на рост потребительского спроса в России. По словам Путина, за семь месяцев 2026 года розничные продажи выросли на 5,4%.