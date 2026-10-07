Москва7 окт Вести.Премьер-министр Михаил Мишустин вручил государственные награды работникам сельскохозяйственной отрасли, сообщила пресс-служба правительства РФ в своем канале в мессенджере MAX.

Церемония награждения состоялась в рамках выставки "Золотая осень" в преддверии Дня сельскохозяйственного работника.

Хочу выразить вам особую признательность за ваш профессиональный труд. Благодаря вашей работе наше сельское хозяйство сегодня стало по-настоящему крепким и эффективным, и каждый день вы вносите существенный вклад в укрепление продовольственной безопасности страны сказал Мишустин

В частности, премьер вручил орден Дружбы председателю совета директоров ООО "Либойл" и АО "Зерос" Николаю Бобину.

Кроме того, медалью "За труды по сельскому хозяйству" награждены главный инженер ООО "Красногорское" Самигулла Абызбаев, главный зоотехник ООО "Сосна" Айдар Ахмадуллин и доярка АО "Племенной завод "Сергиевский" Наталья Киселева.

Ректор Ставропольского государственного аграрного университета Владимир Ситников удостоен звания "Заслуженный работник сельского хозяйства Российской Федерации".

Трактористу-машинисту ООО "Алекс" Анатолию Шинкаренко и оператору линии приготовления фарша ООО "Луганский мясокомбинат" Андрею Шульге объявлена благодарность президента России за многолетний труд.

Ранее Мишустин вручил премии правительства России в области образования. Лауреатами стали 37 человек, 4 учителя получили благодарности от кабмина.