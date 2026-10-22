Кравцов: в школах начнут изучать духовно-нравственную культуру России с 2027 г.

В школах с 2027 года будут преподавать духовно-нравственную культуру России Кравцов: в школах начнут изучать духовно-нравственную культуру России с 2027 г.

Москва22 окт Вести.Обучение по предмету "Духовно-нравственная культура России" начнется в школах страны с января 2027 года, передает РИА Новости со ссылкой на главу Минпросвещения РФ Сергея Кравцова.

Ранее ведомство включило учебники по данному предмету для 5-7 классов в федеральный перечень​​​.

Уже с января 2027 года школьники начнут изучать новый предмет, а до конца 2026 года учебники для 5-го класса поступят в школы сказал Кравцов

Он пояснил, что содержание нового курса будет основываться на 17 ценностях из Указа президента от 9 ноября 2022 года.

Исходя из документа, основными традиционными ценностями являются, жизнь, достоинство, права и свободы человека, патриотизм, гражданственность, служение Отечеству и ответственность за его судьбу, высокие нравственные идеалы, крепкая семья, созидательный труд, приоритет духовного над материальным, гуманизм, милосердие, справедливость, коллективизм, взаимопомощь и взаимоуважение, историческая память и преемственность поколений, единство народов России.