Москва22 ноя Вести.Школа должна не только давать академические знания, но и формировать у учеников восприятие мира через преподавание духовно-нравственных идеалов Отечества, однако для эффективной реализации этой задачи необходима качественная переподготовка учителей. Об этом в интервью ИС "Вести" заявил заместитель управляющего делами Московской Патриархии архиепископ Зеленоградский Савва.

Со второго полугодия 2026/2027 учебного года российские школьники начнут осваивать дисциплину "Духовно-нравственная культура России" (ДНКР). Нововведение затронуло учеников 5–7-х классов всех школ страны. Разработка курса велась по поручению президента РФ Владимира Путина, а основной целью программы является формирование у подрастающего поколения мировоззрения, базирующегося на отечественных традиционных ценностях.

Безусловно, школа должна передавать не только знания об исторических датах и персонажах, не только знания о том, как правильно писать и как правильно считать. Школа должна передавать некое восприятие нашего мира. Поэтому предметы, направленные на познание духовно-нравственных идеалов нашего Отечества, духовных основ нашего государства, безусловно важны заявил архиепископ Савва

Священнослужитель выразил обеспокоенность относительно адекватности временных ресурсов, выделенных преподавателям истории для освоения и преподавания нового курса. Он подчеркнул, что эффективность передачи духовно-нравственных идеалов учащимся напрямую зависит от глубины понимания этих ценностей самими педагогами.

Вопрос к тому, кто и как их будет преподавать, насколько готовы наши учителя истории к этому, насколько они переподготовлены, насколько им даны необходимые знания для того, чтобы дальше это передавать детям. Очень мало времени было, чтобы подготовить учителей. Поэтому некоторая обеспокоенность все-таки есть: насколько сам учитель понимает эти духовно-нравственные идеалы, насколько он понимает их содержание? Что такое идеал, как крепкая семья? И то же касается других идеалов, содержащихся в всем известном перечне. Каждый из них требует описания его содержания, исходя из нашей цивилизации. И вот, если этому научат учителей и раскроют эти идеалы, ценности именно в этом ключе тогда детям будет транслироваться предмет подчеркнул архиепископ

Ранее ректор МПГУ, доктор исторических наук, профессор, член Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Алексей Лубков рассказал, что предмет "Духовно-нравственная культура России", который появится в школах со второго полугодия 2026/2027 учебного года, создавался более полутора лет. Он обратил внимание, что идет активная подготовка материалов и учебных пособий, которые будут использоваться для проведения уроков.