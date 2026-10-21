Москва21 октВести.Школьные учебники по предмету "Духовно-нравственная культура России" включены в федеральный перечень, сообщило агентство ТАСС со ссылкой на приказ Минпросвещения РФ.
Согласно документу, в список внесены учебные пособия для учащихся 5-7 классов.
Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в приложение №1 к приказу Министерства просвещения Российской Федерации от 22 июня 2026 года №436 "Об утверждении федерального перечня учебников"говорится в документе
Ранее глава Минпросвещения Сергей Кравцов рассказал, что с 1 сентября 2026 года пятиклассники начнут изучать новый предмет "Духовно-нравственная культура России". На него выделяют 17 часов в год.
По словам министра, этот курс поможет сформировать у школьников общечеловеческие ценности через изучение примеров из жизни выдающихся личностей.
Кроме того, в конце сентября Минпросвещения запустило в дошкольных учреждениях проект "Орлята-дошколята", призванный создать единое воспитательное пространство и приобщить детей к традиционным духовно-нравственным ценностям.