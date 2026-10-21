В федеральный список попали пособия по духовно-нравственной культуре РФ Учебники "Духовно-нравственная культура России" включены в федеральный перечень

Москва21 окт Вести.Школьные учебники по предмету "Духовно-нравственная культура России" включены в федеральный перечень, сообщило агентство ТАСС со ссылкой на приказ Минпросвещения РФ.

Согласно документу, в список внесены учебные пособия для учащихся 5-7 классов.

Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в приложение №1 к приказу Министерства просвещения Российской Федерации от 22 июня 2026 года №436 "Об утверждении федерального перечня учебников" говорится в документе

Ранее глава Минпросвещения Сергей Кравцов рассказал, что с 1 сентября 2026 года пятиклассники начнут изучать новый предмет "Духовно-нравственная культура России". На него выделяют 17 часов в год.

По словам министра, этот курс поможет сформировать у школьников общечеловеческие ценности через изучение примеров из жизни выдающихся личностей.

Кроме того, в конце сентября Минпросвещения запустило в дошкольных учреждениях проект "Орлята-дошколята", призванный создать единое воспитательное пространство и приобщить детей к традиционным духовно-нравственным ценностям.