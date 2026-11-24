Москва24 нояВести.Законопроект о квотировании иностранного кино подготовили в Государственной думе. Изменения, как предполагается, могут вступить в силу с 1 марта 2027 года, следует из документа, который есть в распоряжении ТАСС.
Изменения предлагается внести в закон "О государственной поддержке кинематографии".
Законопроект, как следует из документа, будет устанавливать "квоту для национальных фильмов". Таким образом, в течение года появятся периоды, когда кинотеатры не смогут показывать зарубежное кино, или же они должны составлять "минимальную долю времени показа от национальных фильмов".