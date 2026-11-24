Проект о квотировании иностранного кино подготовили в Госдуме ТАСС: в Госдуме подготовили проект о квотировании иностранного кино

Москва24 ноя Вести.Законопроект о квотировании иностранного кино подготовили в Государственной думе. Изменения, как предполагается, могут вступить в силу с 1 марта 2027 года, следует из документа, который есть в распоряжении ТАСС.

Изменения предлагается внести в закон "О государственной поддержке кинематографии".

Законопроект, как следует из документа, будет устанавливать "квоту для национальных фильмов". Таким образом, в течение года появятся периоды, когда кинотеатры не смогут показывать зарубежное кино, или же они должны составлять "минимальную долю времени показа от национальных фильмов".