За прокатное удостоверение на иностранный фильм придется заплатить 5 млн

Стали известны суммы платежей за прокат зарубежных фильмов За прокатное удостоверение на иностранный фильм придется заплатить 5 млн

Москва24 ноя Вести.Компенсационный платеж за получение прокатного удостоверения на иностранный игровой фильм в рамках квотирования составит 5 млн рублей, на анимационный - 3 млн рублей, следует из текста законопроекта о квотировании зарубежного кино, имеющегося в распоряжении ТАСС.

Для получения прокатного удостоверения на иностранный игровой фильм заявитель уплачивает 5 млн. рублей, за анимационный - 3 млн. рублей говорится в документе

При этом из правила предусмотрены исключения: платеж не взимается за фильмы стран ЕАЭС, ленты, удостоенные наград кинофестивалей из перечня, который определит правительство, а также картины, вышедшие до 1993 года.

Без уплаты платежа прокатное удостоверение выдано не будет. Предполагается, что собранные средства направят на "мониторинг показа фильмов", в рамках которого осуществляется контроль за расписанием кинотеатров.

Ранее стало известно, что Минкультуры сможет отказывать фильмам в прокате за дискредитацию росмсийских традиционных ценностей.