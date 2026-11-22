Зритель – контролер: Минкульт будет реагировать на сигналы о дискредитации Боярский: жалобы зрителей на контент будут проверяться на дискредитацию

Москва22 ноя Вести.Министерство культуры будет реагировать на сигналы от пользователей, зрителей и общественных организаций о дискредитации и обесценивании контента в онлайн-кинотеатрах. Об этом в интервью ИС "Вести" председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергей Боярский.

Онлайн-кинотеатры столкнутся с ответственностью за показ фильмов, подрывающих традиционные российские ценности. Первоначальный штраф может достигать 700 тысяч рублей, а при повторном нарушении – 3 миллионов. Однако, у платформ будет сутки на удаление контента, чтобы избежать санкций. Невыполнение предписаний Роскомнадзора о прекращении распространения таких фильмов повлечет более суровые меры, вплоть до 5 миллионов рублей штрафа для юридических лиц.

Будет реакция на жалобы пользователей, зрителей, общественных организаций, тех, кто увидел, заметил что-то вопиющее и просит проверить на дискредитацию и полное несоответствие обесценивание. И в этом случае эксперты Министерства культуры будут реагировать на такого рода сигналы рассказал Боярский

Ранее он заявил, что зарубежные платформы, соблюдающие российское законодательство, могут рассчитывать на пересмотр решений о блокировке — в качестве примера он привел игровой онлайн‑сервис Roblox.