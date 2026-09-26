Москва26 сен Вести.В случае возвращения западных компаний в РФ в кинотеатрах будут показывать только те фильмы, которые не направлены на дестабилизацию ситуации в стране. Об этом в интервью журналистке ИС "Вести" Александре Суворовой рассказала министр культуры РФ Ольга Любимова.

Она добавила, что ценности в западных картинах, которые будут показывать в РФ, должны быть близки к российским.

Вы сами знаете, что четыре года назад американские крупные кинокомпании покинули российский бизнес, их никто не подталкивал и никто не выгонял. И если, представим себе ситуацию, по той или иной причине эти компании захотели бы вернуться и принесли бы свою продукцию для прокатного удостоверения, в первую очередь надо посмотреть, какое это будет кино. Если это будет кино, в первую очередь направленное на то, чтобы как-то дестабилизировать ситуацию в стране, да, политизированные [картины], которые созданы с нарушениями исторической правды, вряд ли это кино можно себе представить в кинотеатральном показе в нашей стране и сейчас, и в будущем… Если мы говорим о каких-то ценностях, которые мы разделяем, и о той продукции, которая соответствует нашему законодательству, то и сейчас она выходит заявила Любимова

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