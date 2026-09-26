Любимова: беспричинных отказов в прокате западным кинокомпаниям в РФ нет Любимова: беспочвенных отказов в выдаче прокатного удостоверения в РФ нет

Москва26 сен Вести.Беспочвенных отказов в выдаче прокатного удостоверения западным кинокомпаниям в России нет и не будет, поскольку действуют четкие подзаконные акты и постановления правительства. Об этом журналисту информационной службы "Вести" Александре Суворовой заявила министр культуры РФ Ольга Любимова.

У нас есть свое представление, закрепленное подзаконными актами и постановлениями правительства, о том, какого рода аудиовизуальная продукция должна транслироваться в нашей кинотеатральной сети. И на самом деле беспочвенных отказов в выдаче прокатного удостоверения в России не было, нет и, полагаю, что не будет сказала Любимова

Ранее Любимова заявила, что западные кинокомпании, несмотря ни на что, продолжают легально участвовать в российском кинопрокате, получая прокатные удостоверения.