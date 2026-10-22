Москва22 окт Вести.Современная молодежь должна понимать трагедию своего народа, а они ее не осознают, так как их не коснулись ужасы войны. Так народная артистка РСФСР Светлана Немоляева прокомментировала скандал с лонгсливом певца Егора Крида, на котором был изображен измененный постер фильма "Иди и смотри".

Понимаете, это настолько трагическое событие, это такая драма. Те молодые люди… они не понимают, что это такое. Если бы это их коснулось… когда они были маленькими, они бы поняли всю эту горечь страданий, не занимались бы этим. Это очень грустно. Меня это просто печалит, потому что молодежь должна понимать трагедию своего народа, драму своего народа, то, что народ пережил сказала актриса

На прошлой неделе вышел музыкальный клип Крида, в котором он был одет в лонглсив с изображением главного героя знаменитой военной драмы Элема Климова "Иди и смотри". К портрету были добавлены пирсинг и татуировки, а также надпись: "Маркировка дистанции". Пользователи соцсетей посчитали такую выходку кощунственной. После скандала Крид размыл изображение и принес извинения.

В "Мосфильме" заявили, что не давали Криду разрешение на использование постера фильма. Юристы оценят ситуацию и примут соответствующие меры, добавили в киноконцерне.