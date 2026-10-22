Москва22 окт Вести.Певцу Егору Криду (Егору Булаткину) следует посмотреть советский фильм "Иди и смотри", из-за которого он оказался в центре скандала. Об этом написал военкор Александр Коц в своей колонке для KP.RU.

По мнению Коца, "Крид поет, что меняться не будет", и меняться музыканту уже поздно.

Просто сделай то, что написано на постере, лицо с которого влепили тебе на кофту. Иди и смотри. Все 145 минут. Можешь с тортиком призвал Коц

Клип, в котором Крид появился в лонгсливе с изображением главного героя знаменитой военной драмы Элема Климова "Иди и смотри", вышел на прошлой неделе. К портрету персонажа были добавлены пирсинг и татуировки, а также надпись "Маркировка дистанции". Пользователи соцсетей посчитали это кощунством.

После скандала Крид размыл изображение героя на своем лонгсливе в клипе и принес извинения.