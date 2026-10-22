Егора Крида раскритиковали за использование образа из фильма "Иди и смотри"

Егор Крид вызвал возмущение в соцсетях из-за постера фильма "Иди и смотри" Егора Крида раскритиковали за использование образа из фильма "Иди и смотри"

Москва22 окт Вести.Певца Егора Крида (Егора Булаткина) раскритиковали в социальных сетях из-за лонгслива с принтом, созданным на основе постера советского фильма "Иди и смотри". Военная драма посвящена преступлениям нацистов против мирного населения в годы Великой Отечественной войны.

Музыкант появился в лонгсливе, вызвавшем возмущение, в клипе на песню "Милый ублюдок".

На принте главному герою военного фильма Флеру Гайшуну добавили татуировки и пирсинг, а также надпись над ним "Маркировка дистанции". На рукавах и спине также изображены автоматы Калашникова и патронные ленты.

Предмет одежды выпущен в рамках сотрудничества московского концептуального магазина КМ20 и американского бренда Marking Distance. Его стоимость составляет около 38 тысяч рублей.

Некоторые пользователи соцсетей сочли подобное переосмысление образа неуважительным по отношению к памяти жертв Великой Отечественной войны. После возникшей критики бренд удалил публикацию с участием Крида.

Военная драма "Иди и смотри" вышла в 1985 году. Фильм рассказывает о белорусском подростке, который присоединяется к партизанам и становится свидетелем массовых убийств мирных жителей на оккупированной территории.

Ранее сообщалось об отмене концертов Крида в ряде городов, официально – по техническим причинам. Продюсер Павел Рудченко при этом предположил, что на самом деле отмена выступлений может быть связана с негативным отношением аудитории к музыканту.