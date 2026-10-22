Москва22 окт Вести.Певец Егор Крид хотел хайпануть, сняв клип в лонгсливе с измененным изображением постера фильма "Иди и смотри", однако есть определенные линии и рамки, которые переходить на стоит. Так скандальную ситуацию ИС "Вести" прокомментировал актер, продюсер и режиссер Евгений Кулик.

Если честно, я сам люблю похайповать и по молодости очень часто этим занимался. Но есть определенные рамки, определенные линии, которые не стоит переходить. Мне кажется, Егор просто не понял, что изображено на этой футболке. Я думаю, если бы он знал, то не стал бы это выкладывать в соцсети и вообще такую коллекцию делать… Есть определенные темы, которых лучше не касаться, когда ты хайпуешь объяснил он

Клип, в котором Крид появился в лонгсливе с изображением главного героя знаменитой военной драмы Элема Климова "Иди и смотри", вышел на прошлой неделе. К портрету были добавлены пирсинг и татуировки, а также надпись: "Маркировка дистанции". В социальных сетях такую выходку посчитали кощунством. После скандала Крид размыл изображение героя и принес извинения.

В "Мосфильме" заявили, что не давали Криду разрешение на использование постера. Юристы киностудии оценят ситуацию и примут соответствующие меры.