Shot: Крид намерен посмотреть "Иди и смотри" после критики его клипа

Егор Крид пообещал посмотреть "Иди и смотри" после скандала с одеждой Shot: Крид намерен посмотреть "Иди и смотри" после критики его клипа

Москва22 ноя Вести.Певец Егор Крид (Егор Булаткин) планирует посмотреть военную драму "Иди и смотри" после скандала вокруг своего клипа, в котором он появился в одежде с измененным изображением главного героя картины. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По его данным, сначала певец попытался проигнорировать вопрос корреспондента о фильме и предпочел пообщаться с поклонницами.

Однако спустя несколько секунд артист ответил, что посмотрит картину, когда у него появится свободное время.

В октябре на Крида обрушилась волна критики из-за клипа на песню "Милый ублюдок". Там певец появился в лонгсливе с изображением главного героя фильма "Иди и смотри" Флера Гайшуна. При этом дизайнеры изменили внешность персонажа, добавив пирсинг и татуировки, а также разместили на одежде надпись "Маркировка дистанции".

После публикации клипа пользователи социальных сетей обвинили певца в неуважении к памяти жертв Великой Отечественной войны. Впоследствии изображение на лонгсливе в видеоролике размыли.

Сам исполнитель извинился за произошедшее и признался, что не смотрел фильм "Иди и смотри".