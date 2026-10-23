Москва23 окт Вести.Генпрокуратура Белоруссии предложила СК республики проверить клип российского музыканта Егора Крида (Егора Булаткина) на предмет реабилитации нацизма и отрицания геноцида белорусского народа.

ГП Белоруссии обратила внимание на широкий общественный резонанс и негативную оценку этого клипа в соцсетях и мессенджерах.

Генеральная прокуратура предложила Следственному комитету исследовать изложенные обстоятельства на наличие признаков разжигания социальной вражды или розни, реабилитации нацизма, отрицания геноцида белорусского народа, а также других преступлений. говорится в сообщении в Telegram-канале

Егор Крид выпустил клип, в котором появился в лонгсливе с изображением главного героя драмы Элема Климова "Иди и смотри" Флера. Портрет героя дополнен пирсингом и татуировкой, а также надписью "Маркировка дистанции".

Сам музыкант принес извинения и признался, что не смотрел картину Климова. Бренд одежды, разработавший лонгслив с портретом Флеры, снял его с продажи после скандала.