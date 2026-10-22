"Мосфильм" не разрешал использовать постер "Иди и смотри" на одежде Крида "Мосфильм" изучит правомерность использования Кридом постера "Иди и смотри"

Москва22 окт Вести.Киностудия "Мосфильм" не давала певцу Егору Криду (Егору Булаткину) разрешения на использование постера "Иди и смотри" для размещения на лонгсливе, в котором музыкант появился в своем новом клипе. Об этом в разговоре с РИА Новости заявил представитель киностудии Евгений Долгих.

По его словам, юристы "Мосфильма" оценят ситуацию и примут соответствующие меры.

Мы не давали никакого разрешения на изображение данного постера на продукции данного бренда. Нашему юристу необходимо изучить этот вопрос и всю ситуацию, после чего уже принимать какие-то меры сказал Долгих

Он добавил, что судебная практика "Мосфильма" достаточно отработанная, поскольку студия нередко сталкивается с незаконным использованием своей продукции.

Клип, в котором Крид появился в лонгсливе с изображением главного героя знаменитой военной драмы Элема Климова "Иди и смотри", вышел на прошлой неделе. К портрету персонажа были добавлены пирсинг и татуировки, а также надпись "Маркировка дистанции". Пользователи соцсетей посчитали это кощунством.

После скандала Крид размыл изображение героя на своем лонгсливе в клипе и принес извинения.