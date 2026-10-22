В "Мосфильме" заявили о неиспользовании военных кинокартин в коммерческих целях "Мосфильм": студия никогда не использует военные картины в коммерческих целях

Москва22 окт Вести.Киностудия "Мосфильм" принципиально не использует военные кинокартины в коммерческих целях. Так пресс-секретарь киноконцерна Евгений Долгих прокомментировал ИС "Вести" скандал с измененным постером фильма "Иди и смотри" на лонгсливе певца Егора Крида (Егора Булаткина).

По словам Долгих, киностудия сотрудничает с брендами одежды, но список фильмов для коммерции очень небольшой.

В него входит 20 картин всего. И, собственно говоря, то, что мы предоставляем, как правило, это кадры, какие-то цитаты. Все это должно выглядеть так, как оно выглядит, то есть без каких-либо изменений, додумываний или дорисовываний. Военные картины мы никоим образом не используем ни в коммерческих целях, ни для модных принтов, ни для еще каких-то других целей, потому что это совершенно другой пласт. Они никогда не будут использоваться – это наша принципиальная позиция заявил он

Также Долгих подчеркнул, что "Мосфильм" не давал разрешения Криду на использование постера советского фильма "Иди и смотри" для его дальнейшего размещения на одежде. Юристы оценят данную ситуацию и примут соответствующие меры, добавил он.

Скандальный клип, в котором Крид появился в лонгсливе с изображением главного героя знаменитой военной драмы Элема Климова "Иди и смотри", вышел на прошлой неделе. К портрету персонажа были добавлены пирсинг и татуировки, а также надпись: "Маркировка дистанции". Пользователи соцсетей посчитали это кощунством.

После скандала артист размыл изображение героя на своей одежде в клипе и принес извинения.