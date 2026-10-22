Крид размыл в клипе скандальное изображение на своей одежде

Крид заблюрил постер фильма "Иди и смотри" на своем лонгсливе Крид размыл в клипе скандальное изображение на своей одежде

Москва22 окт Вести.После скандала в соцсетях певец Егор Крид (Егор Булаткин) размыл изображение героя фильма "Иди и смотри" на своем лонгсливе в клипе "Милый ублюдок". Кроме того, заблюрить скандальное изображение певца заставили опасения о возможной проверке законности использования постера, сообщают РИА Новости.

Киностудия "Мосфильм" не давала разрешения на использование и переработку изображения постера для создания одежды и намерена изучить ситуацию с юридической точки зрения заявил представитель киностудии Евгений Долгих

Егор Крид выпустил на прошлой неделе клип", в котором он появился в лонгсливе с изображением главного героя знаменитой военной драмы Элема Климова "Иди и смотри"​​​. К портрету персонажа были добавлены пирсинг и татуировки, а также надпись "Маркировка дистанции". Пользователи соцсетей посчитали это кощунством.

В настоящее время изображение на лонгсливе в видеоролике заблюрено размытым квадратом.

Ранее организаторы концертов Егора Крида заявили об их частичной отмене по техническим причинам.

Фильм Элема Климова "Иди и смотри", основанный на реальных событиях 1943 года в Белоруссии, вышел на экраны в 1985 году. Главную роль исполнил Алексей Кравченко.