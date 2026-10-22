Магазин снял с продажи лонгслив с героем "Иди и смотри" после скандала с Кридом

Одежда с героем фильма "Иди и смотри" после скандала с Кридом исчезла с прилавка Магазин снял с продажи лонгслив с героем "Иди и смотри" после скандала с Кридом

Москва22 окт Вести.Концепт-стор КМ20 снял с продажи одежду с изображением главного героя военной кинодрамы "Иди и смотри" после скандала с Егором Кридом (настоящее имя - Егор Булаткин). Лонгслив стоимостью 38 тысяч рублей, в котором Крид появился в клипе на песню "Милый ублюдок", также исчез с официального сайта московского магазина. Об этом сообщает РИА Новости.

Военная драма 1985 года" Иди и смотри" рассказывает о геноциде населения Белоруссии. Дизайнеры одежды добавили главному герою фильма – подростку - пирсинг и татуировки, а также нанесли на лонгслив надпись "Маркировка дистанции". После этого пользователи соцсетей обвинили певца в неуважении памяти жертв Великой Отечественной войны (ВОВ). Киностудия "Мосфильм" уже заявила о претензиях по авторским правам, так как разрешение на использование кадров из фильма не выдавалось. Но певцу может грозить до пяти лет в колонии или штраф от 2 до 5 миллионов рублей за реабилитацию нацизма, считает юрист Никита Тарновский.

Я думаю, что Крид понятия не имеет о существовании фильмов о ВОВ прокомментировал ситуацию депутат Госдумы Виталий Милонов

Музыкант, вероятно, не знаком с кинокартиной и главная ответственность лежит на производителе одежды, отметил Милонов. Он предложил отправить Крида в Хатынь, чтобы певец понял, над кем смеется.

Нужно посадить автора мерча вместе с Кридом в кинозал и показать им фильм. После этого они примут правильное решение. Если хотят, могут прийти к нам в парламентский центр, мы им покажем это кино продолжил депутат

Адвокат Александр Бенхин предположил, что Крида после скандала с клипом могут отменить.

Егор Крид уже извинился за скандальный лонгслив.

Фильм "Иди и смотри" основан на реальных событиях, происходивших в 1943 году в оккупированной немецкими войсками Белоруссии. Главную роль исполнил Алексей Кравченко.