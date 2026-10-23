Москва23 октВести.Певца Егора Крида (Егора Булаткина) следует отправить на экскурсию в Хатынь за неуважение к трагедии в белорусской истории. С таким предложением выступил депутат Госдумы Виталий Милонов.
Он раскритиковал артиста после того, как тот выпустил музыкальный клип, где пел песню в лонгсливе с изображением главного героя военной кинодрамы "Иди и смотри". Фильм основан на реальных событиях трагедии в белорусской деревне Хатынь, где в 1943 году фашисты заживо сожгли 149 мирных людей.
Вместо наказания я бы отправил этого Егора Кринжа смотреть фильм, а в ближайшие выходные отправил бы его на экскурсию в Хатынь, чтобы он знал, над кем он смеетсязаявил Милонов в беседе с РИА Новости
Ранее Крид уже принес извинения и размыл изображение с героем фильма в своем клипе.