Милонов считает, что Крида стоит отправить в Хатынь после скандала с клипом

Милонов предложил отправить Крида в Хатынь после скандального клипа Милонов считает, что Крида стоит отправить в Хатынь после скандала с клипом

Москва23 окт Вести.Певца Егора Крида (Егора Булаткина) следует отправить на экскурсию в Хатынь за неуважение к трагедии в белорусской истории. С таким предложением выступил депутат Госдумы Виталий Милонов.

Он раскритиковал артиста после того, как тот выпустил музыкальный клип, где пел песню в лонгсливе с изображением главного героя военной кинодрамы "Иди и смотри". Фильм основан на реальных событиях трагедии в белорусской деревне Хатынь, где в 1943 году фашисты заживо сожгли 149 мирных людей.

Вместо наказания я бы отправил этого Егора Кринжа смотреть фильм, а в ближайшие выходные отправил бы его на экскурсию в Хатынь, чтобы он знал, над кем он смеется заявил Милонов в беседе с РИА Новости

Ранее Крид уже принес извинения и размыл изображение с героем фильма в своем клипе.