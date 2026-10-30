Звягина сочла недопустимым искажение изображения плаката к фильму "Иди и смотри" Звягина назвала неприемлемым искажение афиши фильма "Иди и смотри" в клипе Крида

Москва30 окт Вести.Использование видоизмененного изображения плаката к фильму "Иди и смотри" на одежде в клипе певца Егора Крида является неприемлемым и демонстрирует необразованность.

Об этом заявила заместитель генерального директора национального центра "Россия" Анастасия Звягина, чьи слова приводит РИА Новости.

Она напомнила о высоком воспитывающем значении советских патриотических кинокартин и назвала драму Элема Климова о Великой Отечественной войне одним из наиболее значимых произведений отечественного кинематографа.

Я помню себя ребенком, как я смотрела фильмы "Горячий снег", "Тимур и его команда" и другие, и они действительно меня воспитали рассказала Звягина

По мнению замгендиректора, инцидент выглядит крайне странно, а подобные проявления неграмотности недопустимы в современных реалиях.

В связи с этим спикер предложила учредить специальную номинацию в рамках кинопремии для популяризации киноклассики и просвещения молодежи.

Она подчеркнула необходимость выстраивания интересного для молодого поколения процесса знакомства с историческим наследием и призвала развивать отечественное кинопроизводство, чтобы бережно относиться к памяти о прошлом.

Сам музыкант принес извинения и признался, что не смотрел картину Климова. Бренд одежды, разработавший лонгслив с портретом Флеры, снял его с продажи после скандала.

Генпрокуратура Белоруссии предложила СК республики проверить клип российского музыканта Егора Крида (Егора Булаткина) на предмет реабилитации нацизма и отрицания геноцида белорусского народа.

Егор Крид выпустил клип, в котором появился в лонгсливе с изображением главного героя драмы Элема Климова "Иди и смотри" Флеры. Портрет героя дополнен пирсингом и татуировкой, а также надписью "Маркировка дистанции".