Егор Крид извинился за лонгслив с героем "Иди и смотри" в татуировках

Егор Крид извинился за скандальный лонгслив Егор Крид извинился за лонгслив с героем "Иди и смотри" в татуировках

Москва22 окт Вести.Певец Егор Крид (Егор Булаткин) извинился за лонгслив с принтом, созданным на основе постера советского фильма "Иди и смотри", в котором он появился в клипе на песню "Милый ублюдок". Музыкант также признался, что не смотрел картину.

По словам певца, он не вкладывал в этот образ политического или исторического посыла, а "просто надел белый лонг на клип".

Никого обидеть не хотел, про фильм слышу впервые, все кадры с лонгсливом в клипе "Милый ублюдок" заблюрены в срочном порядке. Фильм "Иди и смотри" не смотрел и не слышал о нем, поэтому никак не мог знать, что изображение на одежде отсылает к его постеру написал Крид в своем Telegram-канале

Клип, в котором Крид появился в лонгсливе с изображением главного героя знаменитой военной драмы Элема Климова "Иди и смотри", вышел на прошлой неделе. К портрету персонажа были добавлены пирсинг и татуировки, а также надпись "Маркировка дистанции".

Пользователи соцсетей посчитали это кощунством. После скандала Крид размыл изображение героя на своем лонгсливе в клипе.

Военная драма "Иди и смотри" вышла в 1985 году. Фильм рассказывает о белорусском подростке, который присоединяется к партизанам и становится свидетелем массовых убийств мирных жителей на оккупированной территории.