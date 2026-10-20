Кинорежиссер Дружинина заявила, что больше не будет снимать фильмы

Светлана Дружинина завершает режиссерскую карьеру Кинорежиссер Дружинина заявила, что больше не будет снимать фильмы

Москва20 окт Вести.Народная артистка РФ, режиссер Светлана Дружинина сообщила о завершении карьеры в кино. В интервью ТАСС она объяснила свое решение значительной физической, психологической и эмоциональной нагрузкой, вызванной непосредственно режиссерской работой.

Дружинина рассказала, что снимать фильмы – это огромный труд. Работа не заканчивается и после трудового дня, который, в свою очередь, длится 12 часов.

Мы с [кинооператором] Анатолием Михайловичем [Мукасеем] обсуждаем, что успели сделать, что предстоит снять завтра и как все организовать, чтобы успеть поработать с актером, который приехал всего на один-два дня. Нужно учитывать множество обстоятельств: солнце, которое уйдет, волны, которые могут помешать съемке, и, конечно, финансовые возможности поделилась она процессом съемок

Между тем Дружинина выразила готовность помогать коллегам и делиться знаниями и опытом.

Я больше снимать не буду, об этом говорю точно. Я готова передавать свой опыт тем, кому он будет интересен, кто захочет его услышать и использовать в работе указала она

Ранее министр культуры РФ Ольга Любимова заметила, что суждение об "оторванности" российского кинематографа от мирового неверно.