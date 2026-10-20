Москва20 октВести.Народная артистка РФ, режиссер Светлана Дружинина сообщила о завершении карьеры в кино. В интервью ТАСС она объяснила свое решение значительной физической, психологической и эмоциональной нагрузкой, вызванной непосредственно режиссерской работой.
Дружинина рассказала, что снимать фильмы – это огромный труд. Работа не заканчивается и после трудового дня, который, в свою очередь, длится 12 часов.
Мы с [кинооператором] Анатолием Михайловичем [Мукасеем] обсуждаем, что успели сделать, что предстоит снять завтра и как все организовать, чтобы успеть поработать с актером, который приехал всего на один-два дня. Нужно учитывать множество обстоятельств: солнце, которое уйдет, волны, которые могут помешать съемке, и, конечно, финансовые возможностиподелилась она процессом съемок
Между тем Дружинина выразила готовность помогать коллегам и делиться знаниями и опытом.
Я больше снимать не буду, об этом говорю точно. Я готова передавать свой опыт тем, кому он будет интересен, кто захочет его услышать и использовать в работеуказала она
Ранее министр культуры РФ Ольга Любимова заметила, что суждение об "оторванности" российского кинематографа от мирового неверно.