Чемпионка России по гимнастике Анна Попова завершила карьеру в 19 лет Чемпионка РФ Анна Попова эмоционально попрощалась с художественной гимнастикой

Москва4 окт Вести.Чемпионка России 2023 года по художественной гимнастике Анна Попова официально объявила о завершении спортивной карьеры. Прощальная церемония прошла после завершения гала-концерта "Любовь и свет" в честь Дня учителя.

19-летняя спортсменка выразила искреннюю благодарность тренерам, наставникам и болельщикам, подчеркнув, что гимнастика навсегда останется важнейшей частью ее жизни.

Попова ранее являлась одной из лидеров национальной сборной, однако в конце 2024 года перенесла сложную операцию на позвоночнике и прошла длительный период реабилитации.