Роднина: в России не следует отменять грантовую поддержку ледовых шоу

Роднина ответила на призывы отказаться от финансирования ледовых шоу Роднина: в России не следует отменять грантовую поддержку ледовых шоу

Москва28 окт Вести.Трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина не поддержала идею отмены грантов для ледовых шоу, ее слова приводит издание Sport24.

По мнению Родниной, ледовые шоу следует относить к культурным мероприятиям, а не к спортивным соревнованиям.

Наши люди любят считать чужие деньги. Гранты — не поддержка фигурного катания со стороны государства. Это деньги, которые выделяют на зрелища, не имеющие ничего общего со спортом заявила парламентарий

Если прекратить финансирование таких шоу, посчитав это пустой тратой бюджета, то по той же причине можно перестать поддерживать цирки, театры и концерты, отметила Роднина.

Она обратила внимание, что государство финансирует подобные проекты именно как культурные события.

Ранее президент комитета национальных и неолимпийских видов спорта Борис Гришин в разговоре с ИС "Вести" отметил рост интереса в России к развитию национального спорта.