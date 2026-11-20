Москва20 ноя Вести.Непосредственность и актерский талант детей с возрастом иногда улетучиваются. Об этом в интервью Сергею Стиллавину для ИС "Вести" заявил народный артист России Сергей Безруков.

Бывает обаяние … детское, … такая непосредственность, когда ты … кажешься действительно талантливым ребенком, а потом это куда-то улетучивается. Я не знаю, почему, куда уходит талант, он уже от Бога уже изначально. Но иногда бывает куда-то пропадает. Может быть, человек взрослеет, потому что, когда мы говорим о детях, то дети, конечно же, играют в игры абсолютно, как профессиональные артисты … с верой в предлагаемые обстоятельства … абсолютно как на сцене … А потом они вырастают, становятся взрослыми людьми, огромное количество взрослых проблем, и вот эта вот детская непосредственность и вера в предлагаемые обстоятельства уходят сказал народный артист РФ

Ранее Сергей Безруков заявил, что русская земля богата юными талантами, которых обязательно необходимо развивать и поддерживать родителям.