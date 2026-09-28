Москва28 сен Вести.В РФ модель "американской мечты", транслируемая через массовую культуру, внезапно "исчезла". Собственная национальная идея "не сформировалась до конца", так что многие россияне потеряли привычный ценностный ориентир.

Об этом заявил режиссер Егор Кончаловский в комментарии для "Соловьёв Live", сообщает ИС "Вести".

Американская мечта продвигалась в кинематографе, и она вдруг раз - и исчезла. Мне кажется, что для многих наших сограждан это в определенном смысле потеря ориентира. Потому что наша русская мечта, на мой взгляд, не сформировалась до конца. События, вообще ситуация в мире последних лет и наша роль в этом мире, мне кажется, начали процесс построения нашей российской мечты, которую можно представить как доказательство великодержавности и центр силы. Мне кажется, что это наша российская мечта, в ней есть и наш культурный код