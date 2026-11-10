Москва10 ноя Вести.Народный артист России Сергей Безруков внесен в базу данных антироссийского портала Главного управления разведки (ГУР) Украины. Об этом сообщается на сайте организации.

Известного актера включили в данную базу на основании поддержки им специальной военной операции (СВО) и президента России Владимира Путина. Также отмечается, что Безруков в 2014 году вместе с другими деятелями культуры выступил в поддержку воссоединения Крыма с Россией, неоднократно посещал новые российские регионы, проводил различные мероприятия для российских военнослужащих.

Ранее 10 ноября сообщалось, что в базу данных ГУР был добавлен другой российский актер Михаил Галустян. Кроме того, в ней находятся многие российские артисты, певцы и деятели культуры. Например, 7 ноября в нее был добавлен известный продюсер Иосиф Пригожин.