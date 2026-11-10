Москва10 ноя Вести.Российский телеведущий Михаил Галустян внесен в базу данных антироссийского портала Главного управления разведки (ГУР) Украины, свидетельствуют размещенные на сайте сведения.

Основанием для внесения Галустяна в базу послужила поддержка артистом специальной военной операции (СВО). В карточке Галустяна указано, что он сотрудничал с Минобороны в рамках одного из проектов парка "Патриот", а также посещал Крым для участия в мероприятиях и съемках фильмов.

Между тем живущая в Испании российская олимпийская чемпионка по легкой атлетике Елена Исинбаева также попала в антироссийскую базу ГУР Украины как сторонница и доверенное лицо президента России Владимира Путина на выборах, участница руководящих органов Народного фронта и благотворительного фонда "Воскресение", имеющая воинское звание майора.

В базе данных ГУР находятся певцы Филипп Киркоров и Стас Михайлов, певицы Лариса Долина, Диана Гурцкая, исполнители Вадим Самойлов, Рома Зверь, Ирина Дубцова, Александр Маршал, Юлия Чичерина, Таисия Повалий, Владимир Шахрин, актер Никита Джигурда, блогер Дмитрий Пучков, также известный как Гоблин, артист SHAMAN, а также телеведущий Леонид Якубович.