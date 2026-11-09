Исинбаеву включили в антироссийскую базу на Украине Исинбаева попала в антироссийскую базу ГУР минобороны Украины

Москва9 ноя Вести.Живущая в Испании российская олимпийская чемпионка по легкой атлетике Елена Исинбаева попала в антироссийскую базу главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины, следует из данных на сайте ГУР.

В базу включены сотни российских спортсменов и их тренеров, в том числе 29 легкоатлетов. На портале призывают отстранять их от соревнований и членства в международных федерациях. Такие действия превращают сферу спорта в арену политической борьбы.

Исинбаева включена в базу данных, в частности, как сторонница и доверенное лицо президента России Владимира Путина на выборах, участница руководящих органов Народного фронта и благотворительного фонда "Воскресение", имеющая воинское звание майора.

Кроме нее в список включены такие легкоатлеты, как Юлия Гущина, Сергей Шилов, Елизавета Царева, Наталья Комбарова, а также многие другие российские спортсмены.

Неделю назад управление Министерства юстиции по Волгоградской области обратилось в Центральный районный суд Волгограда с иском о ликвидации благотворительного фонда Елены Исинбаевой. Спортсменка в последние годы живет в Испании.