Новая сцена МХТ имени Чехова в будущем году закроется на ремонт Худрук МХТ имени Чехова сообщил о грядущем ремонте новой сцены театра

Москва26 окт Вести.Новая сцена Московского Художественного театра имени А.П. Чехова закроется на ремонт в мае 2027 года, сообщил художественный руководитель – директор МХТ народный артист России Константин Хабенский, передает ТАСС.

Что касается жизни театра, она будет складываться следующим образом. Основная и Малая сцены работают в штатном режиме до окончания сезона. Новая сцена закроется на ремонт в мае. И где-то минимум год мы будем ее делать рассказал Хабенский

Он сделал такое заявление на церемонии вручения памятных знаков "Чайка" артистам и сотрудникам МХТ имени Чехова, Школы-студии и Музея МХАТ, которые посвятили театру не одно десятилетие.

Константин Хабенский возглавляет МХТ имени Чехова с 2021 года. В марте текущего он также стал исполняющим обязанности ректора Школы-студии МХАТ.

В апреле народный артист России Николай Цискаридзе, который сыграл в спектакле МХТ имени Чехова "Кабала святош", рассказал, что в театре царит редкая атмосфера поддержки и уважения. Цискаридзе признался, что потрясен фантастическим коллективом, который создал Хабенский.