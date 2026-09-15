Актеры театра "Современник" посадили яблони в чеховском саду в Мелихове В Мелихове в саду Чехова актеры "Современника" посадили яблони

Москва15 сен Вести.Актеры театра "Современник" стали участниками проекта по восстановлению яблоневого сада в усадьбе писателя Антона Чехова в Московской области. Художественный руководитель театра, народный артист России Владимир Машков в интервью ИС "Вести" подчеркнул важность поддержания усадьбы в том виде, в каком она была при Чехове.

В Мелихове началась историческая реконструкция яблоневого сада в музее-заповеднике Антона Чехова. Писатель сам когда-то высаживал деревья, но большинство из них погибли из-за сильных морозов. "Чехов сад 4.0" – проект по восстановлению знаменитого яблоневого сада запустили после завершения масштабной реставрации.

Работу по реконструкции ведут совместно с Тимирязевской академией. Специалисты помогают подбирать исторические сорта яблонь, которые раньше росли в мелиховском саду. Первые две яблони сорта "коричное полосатое" высадили актеры театра "Современник".

Такое пространство будет насыщенным и спектаклями, и встречами. Это так создано, придумано не нами, а мы только должны это поддерживать и лелеять отметил Владимир Машков

Селекционеры отмечают, что новые деревья, которые здесь появятся, вряд ли повторят судьбу прошлого сада, ведь зимы стали мягче.

Сколько сортов росло в саду у Чехова, доподлинно неизвестно, по примерным подсчетам, порядка десяти. Какие-то сорта посадят в этом сезоне, а какие-то только предстоит вырастить в Тимирязевской академии, на это уйдет несколько лет.