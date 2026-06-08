В Соловецком музее-заповеднике отреставрируют лагерное здание 1930-х годов В лагерном здании на Соловках разместят информационно-сервисный центр музея

Москва8 июн Вести.На Соловках отреставрируют одноэтажное здание овощехранилища 1932 года постройки. О положительном решении на проведение работ сообщили в пресс-службе Главгосэкспертизы России.

По окончании реставрации в нем планируют разместить информационно-сервисный центр Соловецкого государственного историко-архитектурного и природного музея-заповедника.

Овощехранилище построено в 1932 году, не эксплуатируется с 1992 года. Оно не относится к числу объектов культурного наследия. При этом проектом предусмотрено максимальное сохранение его внешнего вида рассказал специалист Главгосэкспертизы России, главный эксперт проекта Дмитрий Федорин

По его словам, строение представляет собой единый объем прямоугольной формы, общая площадь которого - чуть менее 1200 кв. м. Стены облицованы историческим валунным камнем. Сверху здание покрыто металлической, четырехскатной кровлей.

По проекту в информационно-сервисном центре предусмотрены выставочные и административные помещения. В вестибюлях здания разместят гардероб, билетные кассы, а также прилавки с сувенирной продукцией. В восточной части помещения запроектирован актовый зал и технические помещения.

Главной особенностью экспозиционного зала станет демонстрация фрагмента исторических деревянных конструкций, восстановленных из элементов частей стропильной системы.