Безруков сообщил об интеграции Московского губернского театра и МХАТа

Московский губернский театр станет частью МХАТ имени Горького Безруков сообщил об интеграции Московского губернского театра и МХАТа

Москва28 авг Вести.Художественный руководитель МХАТ, народный артист РФ Сергей Безруков сообщил, что Московский губернский театр станет частью МХАТ имени Горького.

Он назвал объединение историческим событием.

Московский губернский театр интегрируется в МХАТ им. М. Горького. Именно интегрируется - он становится частью МХАТ цитирует ТАСС слова Безрукова

При этом он отметил, что здание в Кузьминках становится Губернской сценой МХАТ имени Горького.

Безруков также объяснил исторический контекст этого события. По его словам, в свое время Московский областной драматический театр имени Островского появился благодаря артисту МХАТа Сергею Сверчкову.

Сверчков организовал любительскую театральную бригаду на базе фрунзенского Дома работников просвещения. Позже она стала 4-м колхозно-совхозным Михайловским театром, а после - Московским областным колхозным драматическим театром имени Островского.

В 2013 году Мособлдрамтеатр имени Островского, слившись с Московским областным государственным Камерным театром, стал называться московским Губернским театром.

Сейчас по сути произошло возвращение в родную гавань, подчеркнул Безруков.