Владимир Машков получил медаль "За заслуги перед Курской областью" III степени

Москва21 мая Вести.Губернатор Курской области Александр Хинштейн вручил председателю Союза театральных деятелей России (СТД), народному артисту России Владимиру Машкову медаль "За заслуги перед Курской областью" III степени. Об этом глава региона сообщил в MAX.

В эти дни столичный театр "Современник" привез курянам спектакль "Женитьба Бальзаминова". Первый показ 21 мая прошел при полном аншлаге.

Владимир Львович отметил, что ни в одном городе не видел такого стремления людей к театру, как в Курске рассказал Хинштейн

По словам губернатора, в Курском колледже культуры на базе Московской театральной школы имени Табакова реализуется экспериментальная программа по формату кадетского артистического училища.

Машков взял нас "под крыло": летом столичные педагоги оценят уровень творческих способностей наших абитуриентов, а в будущем учебном году преподаватели колледжа пройдут стажировки в Москве говорится в сообщении

Ведется работа с изменениями в федеральном законодательстве, которые позволят создать в регионе высшую актерскую школу.

В год 150‑летия СТД Курская область по приглашению Владимира Машкова участвует во Всероссийском проекте "Театральный поезд".