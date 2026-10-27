Путин поздравил Бутмана с 65-летием Путин отметил вклад Бутмана в подготовку одаренной молодежи

Москва27 окт Вести.Президент России Владимир Путин поздравил народного артиста РФ Игоря Бутмана с 65-летним юбилеем, отметив вклад музыканта в профессиональную подготовку одаренной молодежи. Телеграмма опубликована на сайте Кремля.

Примите поздравления с 65-летием... И конечно, особо отмечу ваш плодотворный вклад в профессиональную подготовку одаренной молодежи, активное участие в реализации значимых культурных, просветительских, патриотических инициатив сказано в поздравлении

Глава государства подчеркнул, что Бутман пользуется высоким, заслуженным признанием как талантливый музыкант, яркий представитель российской джазовой школы

27 октября Бутману исполняется 65 лет. Юбилей он отмечает масштабным гала-концертом с участием звезд российской и мировой сцены.

Ранее Бутман рассказал ИС "Вести" о стремлении расширить аудиторию любителей джаза.