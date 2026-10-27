Москва27 окт Вести.Двукратный Олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов отметил в беседе с ИС "Вести" выдающийся талант саксофониста, народного артиста РФ Игоря Бутмана в хоккее.

Сегодня, 27 октября, Бутману исполнилось 65 лет.

Фетисов обратил внимание на "хоккейное мышление" музыканта.

Слава Богу, что Бутман не стал играть в хоккей в свое время, мы примерно одного возраста, иначе бы он нас всех замучил бы своей настырностью, напором, желанием побеждать. Спасибо папе, что вовремя он обоих Бутманов отправил в музыку. Очень талантливый хоккеист из него получился бы, я в этом не сомневаюсь. Можно научить кататься, можно научить бросать шайбу по воротам, но научить играть в хоккей, так называемое хоккейное мышление, видение всего, что происходит на площадке, этому научить невозможно. Это, так скажем, божий дар – Игорь им обладает наравне с тем музыкальным талантом, даром, который он демонстрирует на разных площадках отметил Фетисов

Бутман порой исполняет музыкальные композиции прямо на льду.

Как не любить Бутмана и не любить джаз его исполнения. Часто ходим и к нему в клуб, и здесь, и в Питере иногда получается… Саксофон всегда с ним на всех наших хоккейных мероприятиях, он выкатывается в форме и исполняет гимн нашей страны, иногда попурри, и обязательно "В хоккей играют настоящие мужчины" – это тот гимн, под который мы выходили на лед добавил Фетисов

В хоккей Бутман старается играть три раза в неделю, несмотря на свою загруженность.

Таланты Игоря Бутмана также отметил пианист, народный артист РФ Денис Мацуев, который назвал музыканта мировым джазовым послом и человеком-праздником, выступление которого всегда становится откровением. Мацуев добавил, что совместный концерт с саксофонистом для него – огромное счастье.