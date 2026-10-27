Москва27 окт Вести.Пианист, народный артист РФ Денис Мацуев в беседе с ИС "Вести" назвал музыканта Игоря Бутмана мировым джазовым послом и человеком-праздником, выступление которого всегда становится откровением.

Народный артист России Игорь Бутман 27 октября отмечает 65-летие.

Игорь — это человек-фейерверк. Игорь — это человек-праздник, мэтр нашего джазового искусства, который принят в джазовую семью самых знаменитых коллективов и музыкантов мира. Можно сказать, это наш такой мировой джазовый посол, каждое выступление которого — это всегда откровение, это всегда импровизация рассказал Мацуев

Он добавил, что совместное выступление с саксофонистом для него огромное счастье.

Я хочу пожелать дорогому моему Игорю оставаться в этом романтическом, импровизационном градусе как можно дольше. Я знаю, что есть огромные планы, и нам бы почаще встречаться. Вообще все мы немножко в гастрольных состояниях, но те мгновения, когда мы вместе, либо в жизни, либо на сцене, — это всегда счастье и праздник. С юбилеем, дорогой! обратился к Бутману пианист

Свой юбилей саксофонист отмечает масштабным гала-концертом с участием звезд российской и мировой сцены.

В 2024 году Бутман дал концерт на высоте 10 000 метров.