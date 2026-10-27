Москва27 окт Вести.Народный артист России Игорь Бутман рассказал ИС "Вести", что стремится расширить аудиторию любителей джаза.

Для этого он планирует представлять публике как известных, так и молодых талантливых музыкантов, в том числе из других стран, и объединять их с российскими исполнителями. Артист признался, что рад появлению ярких молодых талантов. Он привел в пример музыкантов Григория Панасяна, Олега Аккуратова, Евгения Побожего и Алексея Карпенко. Их участие, по словам Бутмана, помогает привлекать новую публику.

Я хочу увеличить аудиторию. Для этого одного меня не хватит. Я знаю, что многие будут смотреть, слушать, ориентироваться. Потом молодые музыканты тоже приходят, и они тоже удивляют. И мне очень приятно, когда приходят ко мне гости на концерты, особенно в клубе, когда такая непринужденная обстановка, и говорят: "У тебя такой замечательный баритон-саксофонист". Только появился, только закончил академию джаза, и даже не высшее учебное заведение рассказал Бутман

Он опроверг представление о том, что успех в джазе обусловлен этнической принадлежностью.

У нас долгое время был комплекс по поводу нашего исполнения. Мы всегда думали, что мы вторичные. Первичные – наши американские коллеги. Но я жил в Америке. Я видел и очень плохих американских музыкантов, и замечательных студентов, которые приходили, еле играли, а через полгода они уже невероятно классно играли. То есть это все в силах любого человека, откуда бы он ни был, и никакого преимущества даже у афроамериканцев я не видел такого, что он афроамериканец, поэтому он играет, он чувствует по-другому. Нет, он чувствует точно так же заметил музыкант

Рост аудитории, по его словам, подтверждают и масштабные мероприятия: на открытых площадках, включая Московский джазовый фестиваль и "Джазовые сезоны" в Архангельском, концерты собирают по 18-20 тысяч зрителей.

27 октября Бутману исполнилось 65 лет. Юбилей он отмечает масштабным гала-концертом с участием звезд российской и мировой сцены.

Ранее пианист, народный артист РФ Денис Мацуев назвал Игоря Бутмана мировым джазовым послом и человеком-праздником, выступление которого всегда становится откровением. Он добавил, что совместный концерт с саксофонистом для него – огромное счастье.