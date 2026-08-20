Денис Мацуев: джаз - это озарение, импровизация, которая никогда не повторяется Пианист Денис Мацуев: джаз - это импровизация, которая никогда не повторяется

Москва20 авг Вести.В саду Всероссийского музея декоративного искусства в Москве состоялся концерт пианиста, народного артиста РФ Дениса Мацуева на фестивале "Русский КоТ". Сам музыкант рассказал ИС "Вести", что в программу выступления вошла джазовая импровизация, и поделился мнением о том, что такое джаз.

Пианист выступил в сопровождении оркестра и нескольких приглашенных музыкантов.

Самая главная прелесть этих концертов в том, что импровизация внутри, она не заготовленная, она не выписанная, понимаете? Многие играют так называемый джаз, который уже выписан. Это уже не джаз. Джаз — это что-то сиюминутное, озарение, импровизация, которая никогда в жизни не повторяется. Импровизацию повторить нельзя. Причем это не только в музыке, это может быть и в жизни тоже сказал Мацуев

Ранее музыкант развеял миф о непопулярности классической музыки в современном мире. По его словам, великие композиторы оставили след навсегда.