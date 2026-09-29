Джазмена Алексея Козлова похоронили на Троекуровском кладбище в Москве

Джазовый саксофонист Алексей Козлов похоронен на Троекуровском кладбище Джазмена Алексея Козлова похоронили на Троекуровском кладбище в Москве

Москва29 сен Вести.На Троекуровском кладбище в Москве 29 сентября состоялись похороны народного артиста России, джазового саксофониста и композитора Алексея Козлова, передает ТАСС.

Ранее в прощальном зале кладбища состоялось отпевание и гражданская панихида по Козлову.

Мастер похоронен на 35 участке кладбища сказано в сообщении

На церемонии присутствовали более сотни человек, среди них - народный артист России Игорь Бутман, актер Леонид Ярмольник, музыкальный продюсер Игорь Сандлер, композитор Игорь Бриль и другие.

Джазмен скончался 25 сентября в возрасте 90 лет. Как уточнили в окружении музыканта, причиной смерти стала непродолжительная болезнь.