В Москве завершилась церемония прощания с джазменом Алексеем Козловым

Церемония прощания с джазменом Козловым завершилась в Москве В Москве завершилась церемония прощания с джазменом Алексеем Козловым

Москва29 сен Вести.В Большом зале Троекуровского кладбища в Москве завершилось отпевание и церемония прощания с джазовым саксофонистом, народным артистом России Алексеем Козловым. Об этом сообщает РИА Новости.

Джазмен скончался 25 сентября в возрасте 90 лет. Как уточнили агентству в его окружении, причина смерти - непродолжительная болезнь.

Церемония прощания началась во вторник в Большом зале Троекуровского кладбища в 14.00 мск. С утра начали собираться родные, друзья, коллеги и ученики Козлова, чтобы проститься с ним. В центре сцены был установлен гроб, усыпанный красными розами, а рядом размещен портрет Козлова отмечается в сообщении

В зале звучали известные композиции джазмена. Проститься с артистом пришли более ста человек.

Похоронят Алексея Козлова на Троекуровском кладбище.