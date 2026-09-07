В Москве простились с журналистом Алексеем Вишневецким Зампредседателя СЖР Вишневецкого похоронили на Троекуровском кладбище

Москва7 сен Вести.Церемония прощания с заместителем председателя Союза журналистов России Алексеем Вишневецким прошла в Москве, в храме Благовещения Пресвятой Богородицы в Петровском парке, сообщает ИС "Вести".

Попрощаться с журналистом собрались родственники, коллеги, друзья и ученики. Среди посетивших церемонию прощания - председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев и главный редактор газеты "Московский комсомолец" Павел Гусев.

Простились с нашим дорогим другом, товарищем и незаменимым коллегой Алексеем Вишневецким. С нашей свежей головой, человеком, который был неотъемлемой частью нашей команды. Нам очень тебя не хватает, Леша. Светлая память приводятся слова журналиста Эдуарда Петрова

Алексея Вишневецкого похоронили на Троекуровском кладбище.